Москва, 20 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы автомобиль совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом 20 июля сообщает департамента транспорта российской столицы в своём телеграм-канале.

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«На Алтуфьевском шоссе после пересечения с Череповецкой улицей автомобиль наехал на двух пешеходов в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент на месте происшествия работают представители оперативных служб и добавляется, что движение в районе ДТП не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петропавловском районе Алтайского края опрокинулся автобус с детьми.