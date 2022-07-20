Донецк, , 20:40 — REGNUM В течение текущих суток украинские нацисты выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 260 снарядов, включая из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 20 июля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 260 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов, а также применил неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 миллиметров», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что киевские боевики за это время подвергли обстрелам 13 населённых пунктов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли населённые пункты Новоселовка, Александровка и Старомихайловка в ДНР.