Самара, , 20:30 — REGNUM В реанимации находится полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев после тренировки команды. Об этом 20 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным источника, в ходе тренировки 17-лений футболист упал на газон, после чего ему в лёгкое попало травинка и игроку стало плохо. Также указывается, что у полузащитника парализовало одну руку.

Отметим, Сергей Пиняев является воспитанником футбольного клуба «Чертаново» и играет в «Крыльях Советов» с лета 2021 года. За этот период он провёл в составе команды из Самары 31 матч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми пасами.