Вашингтон, 20 июля, 2022, 20:13 — ИА Регнум. С призывом помочь киевскому режиму средствами противовоздушной обороны призвала 20 июля власти США жена украинского лидера Владимира Зеленского — Елена в ходе своего выступления в американском Конгрессе.

President.gov.ua Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой в Канаде

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось… для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — сказала она.

Также Зеленская напомнила американским конгрессменам, что они скоро уйдут на каникулы и потому потребовала от них решить это вопрос в оперативном порядке.

При этом супруга Зеленского подчеркнула, что является первой супругой лидера другой страны, которую пригласили выступить в американском Конгрессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла заявления властей США о том, что в мире якобы растёт «изоляция» России.