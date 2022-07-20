Мехико, , 20:05 — REGNUM Визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Мексику откладывается, его новые сроки на данный момент неизвестны. Об этом 20 июля рассказал журналистам руководитель внешних связей мексиканского министерство иностранных дел Эстебан Гонсалес.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается», — сказал он.

При этом новые сроки визита турецкого лидера в латиноамериканскую страну на данный момент неизвестны.

Отметим, визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Мексику, в ходе которой он должен был провести встречу с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, был запланирован на конец июля 2022 года.