Мехико, 20 июля 2022, 20:05 — REGNUM Визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Мексику откладывается, его новые сроки на данный момент неизвестны. Об этом 20 июля рассказал журналистам руководитель внешних связей мексиканского министерство иностранных дел Эстебан Гонсалес.
«Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается», — сказал он.
При этом новые сроки визита турецкого лидера в латиноамериканскую страну на данный момент неизвестны.
Отметим, визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Мексику, в ходе которой он должен был провести встречу с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, был запланирован на конец июля 2022 года.