Мехико, 20 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Мексику откладывается, его новые сроки на данный момент неизвестны. Об этом 20 июля рассказал журналистам руководитель внешних связей мексиканского министерство иностранных дел Эстебан Гонсалес.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Правительство Турции проинформировало нас о том, что визит президента Эрдогана в Мексику откладывается», — сказал он.

При этом новые сроки визита турецкого лидера в латиноамериканскую страну на данный момент неизвестны.

Отметим, визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Мексику, в ходе которой он должен был провести встречу с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, был запланирован на конец июля 2022 года.