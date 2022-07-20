Киров, 20 июля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов подал в Центризбирком региона пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы региона. Ранее в избирательную комиссию подал документы представитель КПРФ Сергей Мамаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего в выборах губернатора Кировской области планируют принять участие семь кандидатов, уточняет «Интерфакс-Поволжье». Владимир Понарьев (ЛДПР), Федор Лугинин («Родина»), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), а также самовыдвиженцы Антон Долгих и Илья Ульянов.

Выборы губернатора пройдут 10 и 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, всего спустя полтора месяца после назначения врио губернатора Кировской области Александра Соколова, экспертами уже были сделаны выводы касательно его деятельности в регионе, а также прогнозы на будущее.

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