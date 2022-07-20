Москва, , 19:58 — REGNUM В течение семи дней с 9 по 15 июля 2022 года дефляция (ситуация в экономике, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) в России возросла на 0,17%. Это 20 июля следует из данных Росстата.

Дефляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В то же время, отмечается, что неделей ранее дефляция в России составляла 0,03%.

При этом уточняется, что потребительские цены в России, которые выросли с начала 2022 года на 11,41%, не изменились с начала июля.

Также указывается, что инфляция по состоянию на 15 июля 2022 года (согласно расчетам, с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составляла в годовом выражении 15,55%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по окончании торгов на Московской бирже курс доллара США снизился до 55,03 рублей за одну единицу американской валюты.