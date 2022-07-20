Берлин, , 19:49 — REGNUM Газотранспортный оператор ФРГ Gascade ожидает, что поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» («СП») 21 июля будут возобновлены на уровне 40% от максимального. Об этом 20 июля говорится в сообщении пресс-службы немецкого оператора.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16:00 мск — ред.) 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что из-за того, что запуск инфраструктуры после ремонта — это сложный технологический процесс, восстановление пропускной способности «Северного потока» может продолжаться в течение нескольких часов и продлиться до позднего утра 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе приняли решение подготовиться к проведению зимы без российского газа.