Москва, , 19:42 — REGNUM По окончании торгов на Московской бирже курс доллара США снизился до 55,03 рублей за одну единицу американской валюты. Это 20 июля следует из данных торговой площадки.

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Согласно этой информации, по состоянию на 19:00 мск, к моменту закрытия торгов, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 42 копейки и составил 55,03 рубля.

Также указывается, что курс евро на момент окончания торгов уменьшился на 29 копеек, составив 56,31 рубля за одну единицу валюты Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне по итогам торгов на Московской бирже курс американского доллара снизился до 55,45 рубля за одну единицу валюты США.