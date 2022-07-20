Вашингтон, 20 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Способности США оказывать влияние на деятельность ООН мешает огромная задолженность американских властей перед этой организацией. Об этом 20 июля заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на слушаниях в комитете по международным отношениям сената американского Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В ходе слушаний Томас-Гринфилд задали вопрос о том, каким образом мешает задолженность США перед организацией.

«Каждый день я сталкиваюсь с этой проблемой в Нью-Йорке. Нас ставят в положение, когда мы должны соревноваться с нашими соперниками в способности воздействовать на деятельность ООН, назначении способных сотрудников в ООН», — сказала она.

«Нам публично напоминают и пытаются стыдить — но нам не стыдно, — что у нас такой большой долг, такие большие задолженности в ООН. Так что нам действительно надо решить эту проблему, если мы хотим быть способными соперничать с нашими противниками», — добавила постпред США.

Также она уточнила, что каждую нишу, которая не заполняется американской стороной в ООН, тут же становится «пространством, которое пытается занять Китай».

«Они (Китай — ред.) занимают любое освободившееся место, которое мы оставляем. Это касается кадрового комплектования ООН, финансирования программ по работе молодых сотрудников. У китайцев более 400 этих молодых людей в ООН», — пояснила Томас-Гринфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на сегодняшний день военные действия на территории Украины находятся на решающем этапе, западные страны продолжат искать пути по оказанию киевскому режиму долгосрочной военной помощи.