Киев, 20 июля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Для восстановления Украине нужно получать каждый год до $100 млрд. Такое мнение 20 июля высказал советник главы офиса украинского президента, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, его слова приводит агентство ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Эти $1,9 млрд (которые выделят Украине после донорской конференции в Лугано — ред.) — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30-100 млрд», — сказал он.

Также Милованов уточнил, что, как он считает, для восстановления украинкой макроэкономики нужно до $30 млрд ежегодно и столько же для поддержки ВСУ. При этом советник главы офиса украинского президента указал, что Киев запросил на конференции в Лугано $750 млрд на воостановление.

«Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали, то Украина была бы действительно развитой экономической страной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская разведка сделает «громкие» заявления о многих публичных людях страны, пропавших с телеэкранов с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.