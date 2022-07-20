Москва, , 19:01 — REGNUM Законопроект, разрешающий родителям направлять материнский капитал на обучение детей без предоставления в Пенсионный фонд договора с образовательным учреждением, внесен правительством в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Документ устанавливает возможность предоставления госуслуги без необходимости предоставления владельцем государственного сертификата на материнский капитал договора об оказании платных образовательных услуг при наличии заключенного между организацией и территориальным органом Пенсионного фонда РФ соглашения об информационном взаимодействии.

Согласно законопроекту необходимые сведения Пенсионный фонд сможет запросить самостоятельно.

Также законопроект устанавливает, что при направлении маткапитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение жилого помещения, предоставленным кредитным потребительским кооперативом или сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, эти потребительные кооперативы должны соответствовать требованиям Центробанка.