Липецк, 20 июля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день в результате закрытия рынков стран Запада, подорожавшего фрахта и профицит стали в Азии экспорт российской металлургической продукции стал практически бессмысленным. Такое мнение 20 июля высказал главный владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин в ходе годового собрания Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Лисин

«Ситуация непростая. Наши коллеги активно высказывались на эту тему. На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40% экспорта», — сказал он.

Также Лисин уточнил, что для российских производителей накрылась часть экспорта, а имеющисяе азиатские направления — Китай — являются довольно сложными с точки зрения логистики и стоимости фрахта. При этом в КНР существует профицит стального производства, и потому туда российская продукция поставляется на уровне себестоимости.

«Таким образом, если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным», — добавил глава НМЛК.

В то же время, он указал, что на российском внутреннем рынке также отмечается снижение активности и это происходит из-за попыток предприятия реализовать на нём выпавшие объемы экспорта.

«Допустим, 10% или 15% еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40% (экспортных объемов — ред.)… Соответственно на внутреннем рынке, помимо всего прочего, цены с рентабельностью становятся минусовыми, а нам для поддержания собственного производства необходима рентабельность на уровне 15%. В противном случае мы просто не сможем поддерживать основные фонды», — отметил Лисин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла заявления властей США о том, что в мире якобы растёт «изоляция» России.