Лондон, , 18:42 — REGNUM В финальный раунд выборов премьер-министра Великобритании вышли бывший глава минфина страны Риши Сунак и глава британского МИД Лиз Трасс. Об этом 20 июля заявил глава руководящего комитета консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, трансляцию выступления которого вёл телеканал Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам очередного тура голосования Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113 голосов и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт — 105 голосов, в результате чего она выбыла из дальнейшей гонки.

Отметим, в финальном раунде голосования за кандидата на пост главы правительства Британии будут принимать все 200 тыс. членов консервативной партии страны, и оно пройдет с помощью использования почты. Результаты голосования должны быть оглашены 5 сентября, когда британский парламент вновь начнёт свою работу после летних каникул.