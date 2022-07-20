Лондон, 20 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В финальный раунд выборов премьер-министра Великобритании вышли бывший глава минфина страны Риши Сунак и глава британского МИД Лиз Трасс. Об этом 20 июля заявил глава руководящего комитета консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования, трансляцию выступления которого вёл телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По итогам очередного тура голосования Сунак набрал 137 голосов, Трасс — 113 голосов и заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт — 105 голосов, в результате чего она выбыла из дальнейшей гонки.

Отметим, в финальном раунде голосования за кандидата на пост главы правительства Британии будут принимать все 200 тыс. членов консервативной партии страны, и оно пройдет с помощью использования почты. Результаты голосования должны быть оглашены 5 сентября, когда британский парламент вновь начнёт свою работу после летних каникул.