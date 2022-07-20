Москва, 20 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Заявления властей США о том, что в мире якобы растёт «изоляция» России, опровергла 20 июля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В Вашингтоне уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России. В ход идёт всё, включая абсурд», — написала она в своём сообщении.

Также Захарова напомнила, что накануне специальный координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что визит президента России Владимира Путина в Иран и его участие в саммите «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии якобы показали «возрастающую изоляцию» нашей страны.

При этом российский дипломат уточнила, что в этом случае нельзя сказать, что такого рода заявлениями в Белом доме демонстрируют «возрастающую логику», так как логика или есть, или её нет.

«На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», — заключила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента РФ считают в корне неверным мнение Белого дома о якобы увеличивающейся «изоляции» России в мире.