Кубинка, Московская область, , 18:24 — REGNUM В подмосковной Кубинке состоялось заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму.

Заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» в Кубинке Министерство обороны России ©

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РФ, военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая.

Российская делегация представила коллегам свои подходы в сфере противодействия международному терроризму, а также поделилась опытом антитеррористической деятельности Вооружённых сил России, в том числе в Сирии.

Участники рабочей группы обменялись мнениями по вопросам противодействия борьбы с террористической угрозой. Кроме того, были согласованы сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом. Оно запланировано на 2023 год.

В механизме «СМОА плюс» принимают участие десять государств Юго-Восточной Азии, а также их партнёры по диалогу.