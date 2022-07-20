Херсон, 20 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Агента спецслужб Украины, передававшего за деньги координаты блокпостов Вооружённых сил РФ в Херсоне, задержали российские силовики. Об этом 20 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись допроса задержанного.

40.мвд.рф Задержание

Отмечается, что российские силовики указали, что Владислава Руденко 2002 года рождения завербовали в конце февраля 2022 года в Херсоне спецслужбы Украины для того, чтобы он за вознаграждение собирал данные о блокпостах ВС РФ. При этом 4 июля названное лицо было задержано во время комендантского часа и в полиции при осмотре информации в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка, после чего задержанный стал давать показания.

«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко — ред.) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей — ред.), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей — ред.)», — сказал он во время допроса.

Также Руденко заявил, что он раскаивается в содеянном, так как из-за этого могли погибнуть военные ВС РФ, и добавил, что также ему перечислили порядка 10 тысяч гривен (около 19 тысяч рублей) на покупку пистолета для самообороны, предлагая «в случае опасности уехать в Польшу через Крым». В то же время, задержанный уверяет, что он эти денежные средства «прогулял» и не стал приобретать оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на сегодняшний день военные действия на территории Украины находятся на решающем этапе, западные страны продолжат искать пути по оказанию киевскому режиму долгосрочной военной помощи.