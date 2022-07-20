Вашингтон, 20 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день военные действия на территории Украины находятся на решающем этапе, западные страны продолжат искать пути по оказанию киевскому режиму долгосрочной военной помощи. Об этом 20 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе очередного заседания созданной странами Запада группы, которая координирует оказание военной помощи Киеву, проходившего в формате онлайн.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», — сказал он.

«Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — добавил Остин.

При этом глава Пентагона уточнил, что контактная группа продолжит поиск обеспечения долгосрочной поддержки вооружённых украинских формирований.

«Мы будем корректировать наше содействие, дабы гарантировать, что у Украины имеются технологии, боеприпасы и просто огневая мощь, чтобы обороняться», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что попытку атаки Запорожской АЭС с помощью беспилотников предприняли 20 июля вооружённые украинские формирования.