Дортмунд, Германия, , 18:11 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» рассчитывает подписать 35-летнего центрфорварда сборной Уругвая Луиса Суареса, который на данный момент находится в статусе свободного агента, из-за болезни Себастьяна Аллера. Об этом 20 июля сообщило издание Sky Sport.

Луис Суарес Jimmy Baikovicius

Ранее у новичка «шмелей» Себастьян Аллера была найдена опухоль яичка. Из-за болезни нападающий выбыл на неопределенный срок.

В прошедшем сезоне Луис Суарес, выступая за мадридское «Атлетико», принял участие в 35-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.