Москва, , 18:05 — REGNUM Решение о проведении нового референдума об объединении Чебоксар и Новочебоксарска не принято. Данный вопрос находится «на обсуждении» на республиканском уровне, а пока создаётся Чебоксарская агломерация. Об этом заявил в Москве на мероприятии в честь 20-летия ИА REGNUM глава Чебоксар Олег Кортунов.

Глава Чебоксар Олег Кортунов Василий Иванов © ИА REGNUM

Руководитель чувашской столицы поздравил коллектив ИА REGNUM с праздником и рассказал о перспективах создания Чебоксарской агломерации, в том числе подняв вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска.

«Первый наш президент Николай Васильевич Федоров хотел объединить города Чебоксары и Новочебоксарск, но по разным причинам этого не получилось сделать. Сейчас мы конкретного решения не приняли. Это [решение о референдуме] конечно, касается руководства республики: стоит ли это делать, нужно или нет, но Чебоксарскую агломерацию мы уже создаём. […] Пока ещё решение не принято, предпринимать ли вторую попытку [проведения референдума]», — сказал Олег Кортунов, добавив, что «вопрос на обсуждении» .

Говоря о создании Чебоксарской агломерации, глава города подчеркнул, что в рамках данного проекта «каждый муниципалитет остаётся в своих границах». По словам Кортунова, данное решение «экономически целесообразнее», так как развивать инфраструктуру муниципалитетам «легче сообща».

Глава Чебоксар Олег Кортунов Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года в Чувашии прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев — «за». Объединение не состоялось.

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