Москва, 20 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Решение о проведении нового референдума об объединении Чебоксар и Новочебоксарска не принято. Данный вопрос находится «на обсуждении» на республиканском уровне, а пока создаётся Чебоксарская агломерация. Об этом заявил в Москве на мероприятии в честь 20-летия ИА REGNUM глава Чебоксар Олег Кортунов.

Василий Иванов ИА REGNUM Глава Чебоксар Олег Кортунов

Руководитель чувашской столицы поздравил коллектив ИА REGNUM с праздником и рассказал о перспективах создания Чебоксарской агломерации, в том числе подняв вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска.

«Первый наш президент Николай Васильевич Федоров хотел объединить города Чебоксары и Новочебоксарск, но по разным причинам этого не получилось сделать. Сейчас мы конкретного решения не приняли. Это [решение о референдуме] конечно, касается руководства республики: стоит ли это делать, нужно или нет, но Чебоксарскую агломерацию мы уже создаём. […] Пока ещё решение не принято, предпринимать ли вторую попытку [проведения референдума]», — сказал Олег Кортунов, добавив, что «вопрос на обсуждении» .

Говоря о создании Чебоксарской агломерации, глава города подчеркнул, что в рамках данного проекта «каждый муниципалитет остаётся в своих границах». По словам Кортунова, данное решение «экономически целесообразнее», так как развивать инфраструктуру муниципалитетам «легче сообща».

Василий Иванов ИА REGNUM Глава Чебоксар Олег Кортунов

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года в Чувашии прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев — «за». Объединение не состоялось.