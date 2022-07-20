Глава Чебоксар о слиянии с Новочебоксарском: пока мы развиваем агломерацию
Москва, 20 июля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Решение о проведении нового референдума об объединении Чебоксар и Новочебоксарска не принято. Данный вопрос находится «на обсуждении» на республиканском уровне, а пока создаётся Чебоксарская агломерация. Об этом заявил в Москве на мероприятии в честь 20-летия ИА REGNUM глава Чебоксар Олег Кортунов.
Руководитель чувашской столицы поздравил коллектив ИА REGNUM с праздником и рассказал о перспективах создания Чебоксарской агломерации, в том числе подняв вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска.
Говоря о создании Чебоксарской агломерации, глава города подчеркнул, что в рамках данного проекта «каждый муниципалитет остаётся в своих границах». По словам Кортунова, данное решение «экономически целесообразнее», так как развивать инфраструктуру муниципалитетам «легче сообща».
Чебоксарская агломерация включает Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Марпосадский районы Чувашии.
Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что решение об объединении Чебоксар и Новочебоксарска должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».
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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2008 года в Чувашии прошёл референдум по объединению Чебоксар и Новочебоксарска. 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев — «за». Объединение не состоялось.