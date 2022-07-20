Лондон, 20 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Джон Перс, 25-летний центральный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии Юри Тилеманс остается главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на текущее летнее трансферное окно.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета давит на руководство клуба, чтобы поскорее завершить сделку по трансферу Тилеманса.

В прошедшем сезоне Юри Тилеманс принял участие 32-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Лестер Сити» Тилеманс выступает с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.