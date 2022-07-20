Одесса, Украина, , 18:04 — REGNUM Трёх мобилизованных солдат ВСУ, отказавшихся отправляться на фронт, оштрафовал на сумму по $2,5 тыс. каждого суд в Одессе. Об этом 20 июля сообщает издание «Думская».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Одесский суд назначил крупные штрафы трем мобилизованным солдатам, которые отказались отправляться на фронт. Им придется заплатить по 71, 4 тысяч гривен ($2,5 тысяч — ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что суд предъявил мобилизованным солдатам обвинение по статье «неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке» украинского УК, в которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

При этом отмечается, что судьей было учтён ряд смягчающих обстоятельств, включая согласие осуждённых военных «исполнить свой воинский долг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Украины в селе погиб мирный житель.