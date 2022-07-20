Саратов, 20 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Из-за повреждения водовода в Саратове по улице Садовой, 97а жители пяти районов города остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Krd.ru Коммунальная авария

«В связи с аварийными работами на сетях ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» несколько десятков тысяч жителей Заводского, Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Гагаринского районов остались без холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что повреждение водопровода будет устранено к полуночи. В зоне отключения водоснабжения проживает около 146 тыс. человек. По мере необходимости осуществляется подвоз воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января текущего года в Саратове произошла коммунальная авария, в результате которой без холодного водоснабжения остались 23 760 человек. Так же холодной воды лишились восемь социально-значимых объектов.

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