Курск, 20 июля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Курске вынесен приговор 22 и 26-летнему мужчинам и 21-летней девушке, которые в 2020 году совершили ряд тяжких преступлений, в том числе — жестокое убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Банда

8 апреля 2020 года все трое пытались обокрасть продуктовый магазин на улице Союзной. Также 8 апреля 2020 года один из мужчин угнал автомобиль ВАЗ, а 25 мая 2020 года украл велосипед. 28 апреля 2020 года двое мужчин за денежное вознаграждение в три тысячи рублей сожгли входную дверь квартиры в многоквартирном доме на проспекте Плевицкой.

22-летний обвиняемый 4 августа 2020 года за вознаграждение в пять тысяч рублей в доме на проспекте Дружбы прислонил к двери одной из квартир автомобильную покрышку, которую облил бензином и поджёг, после чего сбежал. В подъезде в это время находилась пожилая женщина. Она не смогла выйти из подъезда и попала в огонь. От полученных ожогов она скончалась в больнице. Лицо, по заказу которого мужчины поджигали двери, до сих пор не установлено.

Кроме того, 26-летний мужчина хранил в подвале дома по Магистральному проезду пистолет и пять патронов, которые 22 мая 2020 года изъяли при обыске полицейские.

22-летний мужчина признан виновными по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», «Уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору». 26-летний мужчина признан виновным по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение оружия», «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», «Угон» и «Уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом». Девушку признали виновной в покушении на кражу, совершенном группой лиц.

Мужчинам назначено наказание от трёх до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Девушке назначили штраф в размере десяти тысяч рублей.