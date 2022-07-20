Брюссель, , 17:42 — REGNUM Седьмой пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт золота из России, утвердили постоянные представитель стран — участниц Евросоюза. Об этом 20 июля написал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс на своей странице в одной из соцсетей.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призывы к жителям Европы экономить воду и электричество для того, чтобы «рассердить» его и снизить доходы Москвы от продажи энергоносителей являются бредом.