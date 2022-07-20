Брюссель, 20 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Седьмой пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт золота из России, утвердили постоянные представитель стран — участниц Евросоюза. Об этом 20 июля написал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призывы к жителям Европы экономить воду и электричество для того, чтобы «рассердить» его и снизить доходы Москвы от продажи энергоносителей являются бредом.