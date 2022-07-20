Жуковка, Брянская область, 20 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В Брянской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении денежных средств дольщиков многоквартирного жилого дома. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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По версии следствия, с 2015 по 2017 годы женщина, совместно с другим лицом возглавляя аффилированные строительные организации, обманом получила от семи граждан деньги на строительство многоквартирного жилого дома в городе Жуковке Брянской области — более 3,4 млн рублей. Договоры долевого участия в строительстве в установленном законом порядке не были зарегистрированы. Были также нарушены сроки строительства и введения жилого дома в эксплуатацию.

Жуковский районный суд Брянской области признал 61-летнюю местную жительницу виновной по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Её приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении второго участника мошеннической схемы было прекращено в связи с его смертью.