Киев, 20 июля 2022, 17:36 — REGNUM Украинская разведка сделает «громкие» заявления о многих публичных людях страны, пропавших с телеэкранов с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 20 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, его слова приводит издание «Украинское радио».
«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли. И никто не знает, где они находятся», — сказал он.
Также Данилов утончил, что имеет ввиду людей, которые «не могли заснуть», не сделав какого-либо выступления в средствах массовой информации или соцсетях и исчезнувших после 24 февраля.
Кроме того, секретарь СНБО указал, что такие люди — это политологи, мэры ряда городов и многие другие, отметив, что такие данные были получены с помощью работы украинской контрразведки и социальных сетей как «одного из индикаторов на этой войне».
При этом он добавил, что указанные лица якобы должны были активизироваться после начала спецоперации ВС РФ, однако оказались не в тех городах, где должны были быть, а в совершенно других.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации России нет смысла вести переговоры с Украиной.