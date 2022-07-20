Киев, 20 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Украинская разведка сделает «громкие» заявления о многих публичных людях страны, пропавших с телеэкранов с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 20 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, его слова приводит издание «Украинское радио».

President.gov.ua Алексей Данилов

«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны. Они куда-то исчезли. И никто не знает, где они находятся», — сказал он.

Также Данилов утончил, что имеет ввиду людей, которые «не могли заснуть», не сделав какого-либо выступления в средствах массовой информации или соцсетях и исчезнувших после 24 февраля.

Кроме того, секретарь СНБО указал, что такие люди — это политологи, мэры ряда городов и многие другие, отметив, что такие данные были получены с помощью работы украинской контрразведки и социальных сетей как «одного из индикаторов на этой войне».

При этом он добавил, что указанные лица якобы должны были активизироваться после начала спецоперации ВС РФ, однако оказались не в тех городах, где должны были быть, а в совершенно других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации России нет смысла вести переговоры с Украиной.