Сассуоло, Италия, , 17:35 — REGNUM Агент 27-летнего центрального защитника «Сассуоло» и сборной Турции по футболу Каана Айхана Ерсин Акан заявил, что информация о том, что футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА, не соответствует действительности.

ФК ЦСКА

«Это неправда. Не стоит верить слухам. Каан является игроком «Сассуоло», — цитирует Ерсина Акана издание Sport24.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Каан Айхан принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые и одну красную карточки.

За «Сассуоло» Айхан выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из «Фортуны» из Дюссельдорфа за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость турецкого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.