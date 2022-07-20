Лондон, , 17:32 — REGNUM Лондонский «Челси» увеличил предложение по трансферу 23-летнего центрального защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде до 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро испанский клуб сможет получить в качестве бонусов. Об этом 20 июля сообщил журналист Николо Скира.

Жюль Кунде Adrien33000

Помимо «Челси», на Жюля Кунде также претендует каталонская «Барселона», однако «пенсионеры» считаются фаворитом в борьбе за защитника.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.