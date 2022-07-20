Москва, , 21:37 — REGNUM Наступил важный момент, о котором много говорили и к которому готовились. Учредительное собрание проголосовало за создание движения детей и молодёжи. Появление новой организации может заменить вакуум, появившийся в обществе после упразднения пионерии и комсомола.

Идея создать среду, где молодое поколение сможет общаться, развиваться и приносить пользу обществу много лет витала в воздухе. Она обсуждалась и родителями, и СМИ, и участниками детско-юношеских проектов. О полезности организации много раз говорили эксперты в сфере молодёжной политики и образования. Публично выступила с такой инициативой 12-летняя Диана Красовская из Севастополя в ходе заседания набсовета платформы «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина.

Сейчас дело на юридической стадии. Госдума приняла законопроект о российском движении, его утвердил президент. Решение учредительного собрания, принятое 20 июля, будет передано в Минюст РФ для регистрации. Позже сформируют региональные отделения, и состоится съезд участников движения, на котором выберут название.

Путин согласился участвовать в проекте лично, возглавив наблюдательный совет, а значит, не стоит сомневаться в эффективности прохождения всех этапов становления. А также в высокой результативности усилий, направленных на достижение задач. Предполагается, что движение даст возможность самореализации каждому подростку в России.

«Не сомневаюсь, вы сумеете воплотить в жизнь свои идеи и мечты. Главное — верить в себя, в свои силы. В любом деле, в любой профессии ставьте перед собой по-хорошему амбициозные, смелые цели и шаг за шагом, упорно покоряйте намеченные вершины. От вас без всякого преувеличения зависит будущее нашей страны», — сказал президент, обращаясь к участникам конкурса «Большая перемена».

Намерение государства оказать новому движению всестороннюю поддержку не может не радовать. Очевидно, что дети становятся одним из приоритетов государственной политики. Что, кстати, с некоторых пор закреплено в российской Конституции. И теперь, наравне с мерами поддержки семей с детьми, одиноких родителей и выплат пособий, в стране появляется институт для воспитания, общения и развития. И шанс возвратить ту здоровую детскую среду, которую ещё помнят дети СССР.

Воспитание, и именно патриотическое воспитание, по всей видимости, станет центральной осью нового движения, а сам патриотизм — опорой для молодого поколения. Конечно, юные и активные патриоты России появляются и без всяких движений. Однако в единой среде проще ощутить, как выразился президент, «чувство сопричастности судьбе страны», и, как следствие, «добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах».

Со школьниками Путин всегда общается на равных и охотно. Дети говорят искренне и прямо выражают мысли.

«Во мне воспитали русского патриота», — сказал президенту России Максим Викинш из Канады.

«Не важно, где ты, важно чувство сопричастности», — ответил Путин.

Чинара из Киргизии рассказала о своих мечтах — пообщаться с президентом России, побывать в «Артеке» и учиться в лучшем российском вузе, отметив, что все они сбылись.

«Нам такие заряженные на успех молодые люди нужны», — отреагировал глава государства.

В конкурсе приняли участие школьники из Донецкой и Луганской Народных Республик. В разговоре со школьниками из Донбасса Путин пообещал, что их Родине Россия окажет помощь.

«Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, чтобы привести всё в порядок. Но мы сделаем это обязательно», — сказал президент.