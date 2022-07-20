Берлин, , 17:25 — REGNUM В результате массовой драки, которая произошла в открытом бассейне (аквапарке) «Колумбиабад» в районе Берлин-Нойкельн, одиннадцать человек получили ранения, трое были задержаны полицией. Об этом сообщает издание rbb24.de.

Как пояснили в берлинской полиции, двенадцать человек были выдворены из бассейна за драку. Через некоторое время они с сообщниками проникли на территорию бассейна через забор, и напали на охранников, применив при этом раздражающий газ. Охранники укрылись в одном из помещений, а нападавшие пытались взломать дверь. Прибывшая полиция задержала троих мужчин в возрасте 19, 23 и 24 лет. У них были изъяты дубинка, бейсбольная бита и нож.

Как отмечает издание, это уже не первый подобный инцидент в этом году. В июне в летнем бассейне в Нойкельн произошла драка с участием 250 человек, а после драки в бассейне на острове Штеглиц, в которой участвовали 100 человек, понадобилось 13 бригад «скорой помощи».

В администрации бассейна считают, что ничего необычного не произошло. Как заявил представитель администрации Маттиас Олоев, это был всего лишь «небольшой фрагмент жизни в открытом бассейне».

Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер прокомментировала случившееся в интервью телеканалу BILD как «совершенно очевидное насилие со стороны миграционных кругов».