Белгород, 20 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Украины в селе Нехотеевка Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом 20 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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Как указал Гладков, 20 июля украинские нацисты обстреляли села Журавлёвка и Нехотеевка в регионе и в ходе обстрелов по ним, согласно предварительным данным, было выпущено пять снарядов.

«В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения», — написал он в своём сообщении.

При этом глава региона уточнил, что в данный момент выясняется, почему погибший находился в селе, расселённом ещё в конце мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под городом Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), который занят киевскими боевиками, украинские нацистские батальоны, исполняя роль заградотрядов, расстреливают мобилизованных солдат-срочников ВСУ, пытающихся сдаться или отступить.