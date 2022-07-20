Москва, , 17:24 — REGNUM Создание Чебоксарской агломерации и «Больших Чебоксар» не станет поводом для «ревности и зависти» со стороны города-миллионника Казани. Регионы продолжать дружить, тем более что в Чувашии перенимают опыт соседей, учась «на чужих ошибках» и «не наступая на грабли». Об этом заявил глава Чебоксар Олег Кортунов на мероприятии в честь 20-летия ИА REGNUM в Москве.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров и глава Чебоксар Олег Кортунов Наталия Николаева © ИА REGNUM

Руководитель чувашской столицы поздравил коллектив информационного агентства с праздником и рассказал о ходе создания Чебоксарской агломерации, цель которой — формирование «экономической, социальной и территориальной системы, привлекательной для жизни населения за счёт использования широкого спектра ресурсов отдельных территорий». Предполагается, в частности, развитие транспортного каркаса агломерации, реализация градостроительного и земельного потенциала, комплексных проектов строительства жилья, а также концентрация предприятий по кластерному принципу. Олег Кортунов отметил, что это приведёт к интеграции Чувашии в «экономические, финансовые и миграционные потоки Поволжья, России и мира».

« Только недавно какое-то чудо произошло: татарский этнос признал что чуваши — тоже наследники Волжской Булгарии. А до этого не давали, обижались, что монополию отнимаете. Вы отдаете себе отчёт, что Казань будет ревновать, когда вы создадите агломерацию? И что отдельного вы можете предложить « Большим Чебоксарам » ? — спросил в ходе выступления главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров .

«Мы — соседи, поэтому, думаю, ревновать, завидовать не будем, а будем дружить, общаться, ездить друг к другу в гости, делиться опытом. Мы хорошо с Казанью взаимодействуем, в том числе с главами районов. Мы с ними дружим, они передают нам свой опыт, они всё-таки уже давно миллионники. […] На шаг вперёд нас опережают, и мы опыт их берем, перенимаем и не наступаем на грабли, а учимся на чужих ошибках. Поэтому я думаю, что мы будем взаимодействовать, дружить, а завидовать не будем», — ответил Олег Кортунов.

Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская агломерация объединяет шесть муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы. Отметим, что данному проекту предшествовал референдум об объединении Чебоксар и Новочебоксарска, который состоялся 2 марта 2008 года: 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», объединение не состоялось.

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