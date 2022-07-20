Глава Чебоксар об агломерации и Казани: мы учимся, а не наступаем на грабли
Москва, 20 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Создание Чебоксарской агломерации и «Больших Чебоксар» не станет поводом для «ревности и зависти» со стороны города-миллионника Казани. Регионы продолжать дружить, тем более что в Чувашии перенимают опыт соседей, учась «на чужих ошибках» и «не наступая на грабли». Об этом заявил глава Чебоксар Олег Кортунов на мероприятии в честь 20-летия ИА REGNUM в Москве.
Руководитель чувашской столицы поздравил коллектив информационного агентства с праздником и рассказал о ходе создания Чебоксарской агломерации, цель которой — формирование «экономической, социальной и территориальной системы, привлекательной для жизни населения за счёт использования широкого спектра ресурсов отдельных территорий». Предполагается, в частности, развитие транспортного каркаса агломерации, реализация градостроительного и земельного потенциала, комплексных проектов строительства жилья, а также концентрация предприятий по кластерному принципу. Олег Кортунов отметил, что это приведёт к интеграции Чувашии в «экономические, финансовые и миграционные потоки Поволжья, России и мира».
Как сообщало ИА REGNUM, Чебоксарская агломерация объединяет шесть муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы. Отметим, что данному проекту предшествовал референдум об объединении Чебоксар и Новочебоксарска, который состоялся 2 марта 2008 года: 60% новочебоксарцев высказались «против», 75% чебоксарцев «за», объединение не состоялось.