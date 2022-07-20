Москва, , 17:17 — REGNUM Бредом являются призывы к жителям Европы экономить воду и электричество для того, чтобы «рассердить» президента России Владимира Путина и снизить доходы Москвы от продажи энергоносителей. Об этом 20 июля глава Российского государства заявил в ходе пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив на тему «Сильные идеи для нового времени».

Влаимир Путин Kremlin.ru

Как рассказал Путин, ему показали картинку, которую через интернет распространяют среди европейцев, где указано, какие четырех места на теле надо мыть, «чтобы рассердить Путина».

«Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента РФ считают в корне неверным мнение Белого дома о якобы увеличивающейся «изоляции» России в мире.