Мурманск, , 17:16 — REGNUM МЧС России в 2023 году разместит в Мурманской области свою авиацию. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Вертолет МЧС

«С министром МЧС России Александром Вячеславовичем Куренковым зафиксировали, что с 2023 года на территории Мурманской области будет постоянно базироваться вертолёт ведомства, — сообщил глава региона. — Также прорабатываем вопрос расширения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и обновление материально-технической базы».

Как сообщало ИА REGNUM, в МЧС России поручили определить готовые к приему беженцев регионы РФ.