Калуга, 20 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Калуге пока на будут ставить памятник К. Э. Циолковскому на территории местного аэропорта. Об этом сообщает в социальных сетях областное министерство культуры.

Великиеимена.рф Международный аэропорт «Калуга»

«Решение вопроса об установке памятника К. Э. Циолковскому на территории аэропорта отложено до утверждения концепции его благоустройства. К сожалению, сроки пока указать не можем», — отметили в профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году по итогам о голосования президентом России калужскому аэропорту было присвоено имя основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Также, по итогам конкурса, объявленного министерством культуры области, международный аэропорт в Калуге должен был получить памятник великому русскому космисту и информационную стелу, которые планировалось установить на площади перед зданием аэропорта.