Донецк, , 17:07 — REGNUM Под городом Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), который занят киевскими боевиками, украинские нацистские батальоны, исполняя роль заградотрядов, расстреливают мобилизованных солдат-срочников ВСУ, пытающихся сдаться или отступить. Об этом 20 июля рассказал заместитель командира батальона 9 полка Народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Хохол».

Украинские националисты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил представитель НМ ДНР, слова которого приводит РИА Новости, под Авдеевкой присутствуют украинские националистические батальоны, которые чаще всего исполняют там роль заградительных отрядов, не дающих отходить подразделениям ВСУ.

«Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества, и которые мрут как мухи, скажем так. Потому что не имеют возможности сдаться. Эти заградотряды стреляют в спину. Или, если отойти обратно — стреляют прямо в упор», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что попытку атаки Запорожской АЭС с помощью беспилотников предприняли 20 июля вооружённые украинские формирования.