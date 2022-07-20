Осло, , 16:59 — REGNUM От участия в матче за мировую шахматную корону с российским гроссмейстером Яном Непомнящим отказался её действующий обладатель Магнус Карлсен. Он рассказал об этом 20 июля в подкасте «Эффект Магнуса».

Магнус Карлсен Lennart Ootes

«Я сообщил своей команде, FIDE (Международная федерация шахмат — ред.) и Яну, что не буду играть предстоящий матч. У меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира. У меня не было ни требований, ни предложений — я сказал, что не буду защищать титул», — сказал норвежский шахматист.

При этом Карлсен не исключил возможности того, что в дальнейшем вернётся на чемпионат мира по классическим шахматам.

Отметим, в случае отказа Карлсена от участия в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Яном Непомнящим, его место на турнире должен занять китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.