Санкт-Петербург, 20 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда по представлению прокуратуры отменила решение суда первой инстанции передать ребенка от российского отца из Ленинградской области матери-лесбиянке в Австралию, сообщили 20 июля в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ysia.ru Прокуратура

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что судьбой ребенка заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, которого возмутило решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга передать 8-летнюю девочку на воспитание матери из Австралии.

Напомним, женщина некогда была замужем за гражданином России, отцом девочки. Однако в 2020 году супруги развелись, и мужчина вернулся с дочкой в Россию, в Ленинградскую область. Экс-супруге такой поступок бывшего мужа не понравился и она подала в суд в Петербурге, который решил, что ребенку якобы будет лучше в семье матери, которая к тому моменту вступила в Австралии в однополый брак.

С решением петербургского суда не согласился отец, он подал апелляцию и выиграл процесс. Кроме того, мужчина предал ситуацию огласке, после чего суд высшей инстанции пересмотрел решение и оставил дочь с ним.

Одним из факторов, склонивших весы Фемиды в пользу мужчины, стало то, что в отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о насилии над ребенком. Девочка рассказала, что мать смотрела при ней программы про ЛГБТ-сообщества и прививала ей нетрадиционные сексуальные ценности, чем причиняла моральные и физические страдания.

После того, как и этот момент стал известен главе СКР Александру Бастрыкину, суд города Выборг по ходатайству СУ СКР по Ленобласти заочно арестовал мать ребенка, несмотря на позицию стороны защиты. Адвокаты настаивали, что СКР не может расследовать преступление, совершенное в другом государстве в отношении не гражданина России (девочка получила гражданство РФ только летом 2020 года).

«Суд апелляционной инстанции по апелляционному представлению прокурора Центрального района Петербурга и апелляционной жалобе отца ребенка решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 23 мая 2022 года отменил в связи с нарушением правил подсудности и направил гражданское дело в Выборгский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу»,— уточнили в надзорном ведомстве.