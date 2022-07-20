Рига, 20 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум.

Abagur Добыча резного торфа

Решение Кабинета министров Латвии запретить использование торфа в энергосекторе страны является ошибочным на фоне стремления государств Евросоюза к энергонезависимости. Об этом сообщило латвийское бизнес-издание Dienas Bizness со ссылкой на мнение экспертов.

Так, представитель Латвийского национального общества торфа Илзе Озола отмечает, что этот ход «не способствует энергетической безопасности и независимости государства». Он раскритиковал правительство за то, что было принято такое судьбоносное для отрасли национальной экономики решение без обсуждения с ее представителями и и в обмен на 184 млн евро из фондов Евросоюза.

«Полученное от ЕС финансирование планируется использовать вне энергетического торфяного сектора — местные предприниматели, владельцы болот, не получат даже компенсации», — отметил Озола. По его словам, в настоящее время удельный вес применяемого в энергетике страны торфа невелик, он может быть существенно увеличен, вплоть до 700 000 тонн в год.

Издание отметило, что энергетический торф является не просто местным продуктом, но и широко доступным в больших объемах. К тому же, его использование в Латвии исторически длилось столетия. Подчеркивается, что возврат к торфу на местных теплостанциях важен еще и потому, что в начале 2000-х годов его заменили на российский газ.

Заместитель председателя Латвийского национального общества торфа Улдис Америкс заявил: «Краткосрочно нужно было бы пойти путем Финляндии, которая своевременно создала резервы энергетического торфа на многие годы».

Он добавил, что в долгосрочном плане необходима стратегическая программа использования местного богатства Латвии — торфяного ресурса в народном хозяйстве, развивая не только садоводческий, но и энергетический торфяной сектор.