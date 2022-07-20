Саранск, , 16:52 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 446 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

Всего в регионе подтвердили 68 925 случаев заражения коронавирусом, из них 15– за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали два человека, накануне госпитализировали девять жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 17 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 22 жителя республики.