Москва, , 16:51 — REGNUM Известная советская и российская актриса Инна Чурикова попала в тяжёлом состоянии в реанимацию. Об этом 20 июля сообщает телеграм-канал Baza.

Инна Чурикова Цитата из к/ф «Начало». Реж. Глеб Панфилов. 1970. СССР

Уточняется, что Чурикова неудачно упала и самостоятельно приехала в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу в Москве с жалобами на боли в грудной клетке после падения.

«Врачи диагностировали у Чуриковой перелом рёбер, грудины и подвздошной кости. Сейчас она находится в реанимации», — говорится в сообщении.

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