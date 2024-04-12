Москва, 20 апреля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Подразделения группировки Вооружённых сил России «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак ВСУ, сообщил 20 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ», — заявил генерал-летйтенант.

Российские военные за сутки отразили атаки ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки украинская армия потеряла до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы ВС России поразили 152 мм самоходную пушку Dana чешского производства, 152 мм орудие Д-20, 122 мм САУ «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30 украинской армии.

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, Южная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации на Украине. ВСУ потеряли за сутки до 610 военнослужащих, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», заявил Конашенков.

На авдеевском направлении ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российских сил в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова в ДНР. Потери украинской армии там составили до 355 военнослужащих.