Глазов, Удмуртия, , 16:49 — REGNUM В Глазове в районе парковки возле швейной фабрики провели замеры радиационного фона после обращения одного из местных жителей. Об этом сообщает администрация города на своей странице в социальной сети.

Радиация Clker-Free-Vector-Images

В мэрии отметили, что замеры брали по правилам — на расстоянии одного метра от участка загрязнения, то есть в одном метре в высоту от асфальта. Дозиметр показал радиационный фон в пределах допустимого. В одной точке показания прибора превысили допустимые нормы. По словам специалистов, для получения облучения на данном участке необходимо здесь простоять около 500 часов.

При этом участок решено локализовать и вывезти на хвостохранилище. После этого вновь будут проведены замеры на наличие радиационного загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года специалисты минприпроды Удмуртии выехали на проверку ручья вблизи реки Карлутка, вода в котором окрасилась в ярко-зелёный цвет. В ходе проверки был выявлены локальные участки сброса жидкости соответствующего цвета.

Читайте также: В Удмуртии нашли ручей с водой ярко-салатового цвета